Как написать письмо подруге с обращением расказать какие события произошли у теб??
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Как написать письмо подруге с обращением расказать какие события произошли у теб??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень образный пример: Здравствуй,Даша! Как твои дела? Как поживаешь? Надеюсь,что у тебя все хорошо. Пишу тебе,чтобы рассказать,что у меня произошло нового.как ты помнишь,недавно у меня был День Рождения. Родители подарили мне живого щенка! Это белый лабрадор. Я была несказанно рада и плакала от счастья. Я назвала его Жора. Хочу поскорее с тобой увидеться и поиграть вместе с Жорой. Очень по тебе скучаю, твоя Аня.
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