Що таке толерантнiсь? Написати легко та понятно!
Українська мова
Що таке толерантнiсь? Написати легко та понятно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толерантність — це вшанування чужих почуттів , поглядів , вірувань , звичаїв , які б не були , хоч і суперечливі нашим. Ми повинні ставитися один до одного в дусі Братерства!Наприклад , людина , яка не щира , але за певних обставин прагне проявити себе з хорошої сторони , толерантно спілкуватися з іншими , але водночас відчувати ненависть , підлість і відчуття не поваги , то таку людину толерантною ні в якому випадку не назвеш. Це «іноторелантні» люди , тобто протилежні до толерантних , але все ж таки людина , яка толерантна , якій властива особлива поведінка , особливі риси характеру то вона зможе досягнути успіху в спілкуванні , заслужити повагу до себе від оточуючих.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте пожалуйста рассказ (текст, сказка, стих) из 10 предложений со словами: племя,время, путь, дитя, семя, бремя, вымя, имя, стремя, темя, зна...
Русский язык
Русский язык
Геометрия
Докажи, что четырёхугольник ABCD является прямоугольником, найди его площадь, если A(14;3), B(17;9), C(13;11) и D(10;5). SABCD= Ответить!