Ответ на вопрос скобочка 900 отнять икс разделить на шесть скобку закрылось умножи??ь на 5 = 4200
Математика
Ответ на вопрос скобочка 900 отнять икс разделить на шесть скобку закрылось умножи??ь на 5 = 4200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(900-Х÷6)×5=4200 900-Х÷6=4200÷5 -Х÷6=840-900 -Х÷6=-60 -Х=-60×6 -Х=-360 Х=360
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