Осевое сечение цилиндра плоскостью квадрат , площадь которого равна 36 см^2Найдите объём цилиндра

Математика
Осевое сечение цилиндра плоскостью квадрат , площадь которого равна 36 см^2Найдите объём цилиндра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь квадрата 36, значит его стороны по 6, значит диаметр цилиндра 6, откуда радиус 3 и высота 6. Получаем V=S*h, S=9п, V=54п.
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