Почему пишется строгоГо

Русский язык
Почему пишется строгоГо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание "ого" ,а окончания " ово " не существует . 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Человек ростом 1,6м стоит на расстоянии 9шагов от столба,на котором висит фонарь. Тень человека равна одному шагу.На какой высоте(в метрах) располо...
Ответить
Геометрия
создавать проект 1 класс визитка пример
Ответить
Информатика
В нашей школе 86 старшеклассников. Восемь из них не любят ни математику, ни информа??ику. Но 54 ученика считают математику своим любимым предметом,...
Ответить
Математика
Проверьте, что верно равенство (с решением) : a) 0,444...=4/9; b) 0,3(5)=16/45
Ответить
Математика
Поезд проехал 272 км со скоростью 68км/ч.Сколько времени ехал бы поезд если бы его ск??рость была в 2 раза меньше?
Ответить