Почему пишется строгоГо
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Почему пишется строгоГо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание "ого" ,а окончания " ово " не существует .
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