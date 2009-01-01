создавать проект 1 класс визитка пример

Гость: Гость:

Меня зовут Петрушкин Иван Фёдорович. Мне 7 лет. Я родился 23 февраля 2009. У меня большая семья:старший брат-Петя,папа-Федя, мама-Тоня, младшая сестра-Маша. Я очень сильно люблю свою семью. Я занимаюсь тенисом и дзюдо. Мой любимый предмет математика. (сделать это в виде проэкта, с фотографиями + можно написать стихи про то, чем занимается ребёнок (дзюдо и тенис) и + стих про любимый предмет (математика)). Скинула бы фотку но не могу, не дома(