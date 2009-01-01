создавать проект 1 класс визитка пример
Геометрия
создавать проект 1 класс визитка пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут Петрушкин Иван Фёдорович. Мне 7 лет. Я родился 23 февраля 2009. У меня большая семья:старший брат-Петя,папа-Федя, мама-Тоня, младшая сестра-Маша. Я очень сильно люблю свою семью. Я занимаюсь тенисом и дзюдо. Мой любимый предмет математика. (сделать это в виде проэкта, с фотографиями + можно написать стихи про то, чем занимается ребёнок (дзюдо и тенис) и + стих про любимый предмет (математика)). Скинула бы фотку но не могу, не дома(
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
В нашей школе 86 старшеклассников. Восемь из них не любят ни математику, ни информа??ику. Но 54 ученика считают математику своим любимым предметом,...
Математика
Поезд проехал 272 км со скоростью 68км/ч.Сколько времени ехал бы поезд если бы его ск??рость была в 2 раза меньше?