В нашей школе 86 старшеклассников. Восемь из них не любят ни математику, ни информа??ику. Но 54 ученика считают математику своим любимым предметом, а 62- информатику. Теперь зная эту информацию, постарайся ответить на вопросы 1...
Информатика
В нашей школе 86 старшеклассников. Восемь из них не любят ни математику, ни информа??ику. Но 54 ученика считают математику своим любимым предметом, а 62- информатику. Теперь зная эту информацию, постарайся ответить на вопросы 1. сколько учеников любят и математику, и информатику? А. 38 Б. 16 В. 54 Г. 78 2. какое количество ребят любит только математику? А. 54 Б. 24 В. 38 Г. 16 3. а сколько старшеклассников любят информатику , но равнодушны к математике? А. 38 Б. 62 В. 24 Г. 16 4. скольким ученикам старших классов другие предметы нравятся больше математике? А. 32 Б. 62 В. 38 Г. 24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 54+62-(86-8)=38. Ответ:А. 2.54-38=16. Ответ:Г. 3.62-38=24. Ответ:В. 4.78-16=62. Ответ:А.
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