Человек ростом 1,6м стоит на расстоянии 9шагов от столба,на котором висит фонарь. Тень человека равна одному шагу.На какой высоте(в метрах) расположен фонарь?

Алгебра

Человек ростом 1,6м стоит на расстоянии 9шагов от столба,на котором висит фонарь. Тень человека равна одному шагу.На какой высоте(в метрах) расположен фонарь?

Автор: Гость