Из предложенных ниже утверждений Выберите верное увеличением высоты атмосферное давление понижается по причине уменьшения силы притяжения Земли в поднимались в горы становится тяжело дышать так с увеличением высоты поднимается ...

География

Из предложенных ниже утверждений Выберите верное увеличением высоты атмосферное давление понижается по причине уменьшения силы притяжения Земли в поднимались в горы становится тяжело дышать так с увеличением высоты поднимается атмосферное

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