Из предложенных ниже утверждений Выберите верное увеличением высоты атмосферное давление понижается по причине уменьшения силы притяжения Земли в поднимались в горы становится тяжело дышать так с увеличением высоты поднимается ...
География
Из предложенных ниже утверждений Выберите верное увеличением высоты атмосферное давление понижается по причине уменьшения силы притяжения Земли в поднимались в горы становится тяжело дышать так с увеличением высоты поднимается атмосферное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С увеличением высоты давление понижается и становится тяжело дышать из за более разряженного воздуха (ниже концентрация кислорода)
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