Решите пж задачу поставлю максимально много балов геологи проехали 195 км ч 3 ч они ??лыли на моторной лодке и 5 ч на пороходе.Найдите скорость моторной лодки если она в два раза меньше скорости парахода
Математика
Решите пж задачу поставлю максимально много балов геологи проехали 195 км ч 3 ч они ??лыли на моторной лодке и 5 ч на пороходе.Найдите скорость моторной лодки если она в два раза меньше скорости парахода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+5*2х=195 3х+10х=195 13х=195 х=195:13 х=15км/ч скорость моторной лодки
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