Решите пж задачу поставлю максимально много балов геологи проехали 195 км ч 3 ч они ??лыли на моторной лодке и 5 ч на пороходе.Найдите скорость моторной лодки если она в два раза меньше скорости парахода

Математика

Решите пж задачу поставлю максимально много балов геологи проехали 195 км ч 3 ч они ??лыли на моторной лодке и 5 ч на пороходе.Найдите скорость моторной лодки если она в два раза меньше скорости парахода

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