Записать числа в обычном виде 31.15Е+03,137.6E-04
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Записать числа в обычном виде 31.15Е+03,137.6E-04
Ответ(ы) на вопрос:
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31,15*10^3; 137,6*10^(-4)
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