Ответе на вопросы плиз:1.Какие бывают предложения по вещи высказывания? 2.В чём ос??бенности восклицательных предложений? 3.Какими бывают предложения по наличию второстепенных членов? 4.Какие пунктуационные знаки ставятся в ...

Гость: Гость:

Не по вещи а по цели 1вопрос повест.воскл.поб. 2вопрос то что они могут побуждать нас в действие 3вопрос расп.нерасп. 4вопрос точка воскл знак вопрос знак др?. И ДА, УЧИ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!