Ответить на загадку рыжий Егорка ушел в озерко сам не утонул и воды не всколыхнул
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Ответить на загадку рыжий Егорка ушел в озерко сам не утонул и воды не всколыхнул
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце при закате! (когда заходит отражается в воде)
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