Выпиши из словаря учебника одну пару близких по значению слов которые отвечают на вопрос какой

Русский язык
Выпиши из словаря учебника одну пару близких по значению слов которые отвечают на вопрос какой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромный большой громадный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите пожалуйста чему учит рассказ сын полка срочно нудно !!!
Ответить
Математика
На автомобиль погрузили 6 ящиков, по 0,25 т каждый, и 3 контейнера, по 0,44 т каждый. Какова масса всего этого груза?
Ответить
Українська мова
Визнач прислівя із прислівниками-антонімами А одежа краща нова,а друзі кращі ст??рі . Б перо коротше за шаблю,та глибше коле. В не хвали ден...
Ответить
Английский язык
Какое слово на английском языке может быть из четырёх букв, вторая буква "P" на английском языке.
Ответить
Русский язык
Однокоренные слова в пословицах Кончил дело- гуляй смело. Конец- всемуделу венец.
Ответить