Выпиши из словаря учебника одну пару близких по значению слов которые отвечают на вопрос какой
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Выпиши из словаря учебника одну пару близких по значению слов которые отвечают на вопрос какой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромный большой громадный
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