Визнач прислівя із прислівниками-антонімами А одежа краща нова,а друзі кращі ст??рі . Б перо коротше за шаблю,та глибше коле. В не хвали день зранку,а хвали увечері. Г на чорній землі білий хліб родить.
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Визнач прислівя із прислівниками-антонімами А одежа краща нова,а друзі кращі ст??рі . Б перо коротше за шаблю,та глибше коле. В не хвали день зранку,а хвали увечері. Г на чорній землі білий хліб родить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відповідь:в) а) нова - старі прикметники,антоніми б)глибше - прислівник коротше - прикметник в) зранку - увечері антоніми, г) чорній - білий прикметники,антоніми
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