Визнач прислівя із прислівниками-антонімами А одежа краща нова,а друзі кращі ст??рі . Б перо коротше за шаблю,та глибше коле. В не хвали день зранку,а хвали увечері. Г на чорній землі білий хліб родить.

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Визнач прислівя із прислівниками-антонімами А одежа краща нова,а друзі кращі ст??рі . Б перо коротше за шаблю,та глибше коле. В не хвали день зранку,а хвали увечері. Г на чорній землі білий хліб родить.

Автор: Гость