Ответьте на вопросы: 1)Расскажите о жизни Монголах. 2)О их походах. ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ!

Гость: Гость:

1. Основные занятия: охота и скотоводство. Племена монголов обитали к югу от Байкала и до Алтайских гор. Главная ценность степняков-кочеводов: тысячные табуны лошадей.К верховой езде и владению оружием приучали с раннего детства. Они кочевали родовыми или племенными объединениями, насчитывавшими от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.2. Ближневосточный поход был направлен против иранских исмаилитов-низаритов, халифата Аббасидов, сирийских Айюбидов.Западный поход монголов - поход в Восточную и Центральную Европу в 1236—1242 гг.