Ответьте на вопросы: 1)Расскажите о жизни Монголах. 2)О их походах. ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ!
История
Ответьте на вопросы: 1)Расскажите о жизни Монголах. 2)О их походах. ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Основные занятия: охота и скотоводство. Племена монголов обитали к югу от Байкала и до Алтайских гор. Главная ценность степняков-кочеводов: тысячные табуны лошадей.К верховой езде и владению оружием приучали с раннего детства. Они кочевали родовыми или племенными объединениями, насчитывавшими от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.2. Ближневосточный поход был направлен против иранских исмаилитов-низаритов, халифата Аббасидов, сирийских Айюбидов.Западный поход монголов - поход в Восточную и Центральную Европу в 1236—1242 гг.
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