Площадь основания правильной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 05 см кв. Высота призмы равна 9 см. Найдите площадь сечения A1B1C.
Геометрия
Площадь основания правильной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 05 см кв. Высота призмы равна 9 см. Найдите площадь сечения A1B1C.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9^2-(корень50 )^2= 81-50=31, твой ответ, с объяснением справишься)
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