В пятом классе каждый мальчик дружит с пятью девочками и шестью мальчиками , а каж??ая девочка дружит с шестью мальчиками и пятью девочками . Сколько школьников учится в пятом классе, если известно, что их не больше тридцати?

Математика

В пятом классе каждый мальчик дружит с пятью девочками и шестью мальчиками , а каж??ая девочка дружит с шестью мальчиками и пятью девочками . Сколько школьников учится в пятом классе, если известно, что их не больше тридцати?

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