В пятом классе каждый мальчик дружит с пятью девочками и шестью мальчиками , а каж??ая девочка дружит с шестью мальчиками и пятью девочками . Сколько школьников учится в пятом классе, если известно, что их не больше тридцати?

Математика
В пятом классе каждый мальчик дружит с пятью девочками и шестью мальчиками , а каж??ая девочка дружит с шестью мальчиками и пятью девочками . Сколько школьников учится в пятом классе, если известно, что их не больше тридцати?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 5 классе учится 32 ученика
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