Ответьте на вопросы плиз 1.Какие бывают предложения по цели высказывания? 2.В чём особенность восклицательных предложений? 3.Какие бывают предложения по налитую второстепенных слётов? 4.какие пунктуационные знаки ставятся в...
Русский язык
Ответьте на вопросы плиз 1.Какие бывают предложения по цели высказывания? 2.В чём особенность восклицательных предложений? 3.Какие бывают предложения по налитую второстепенных слётов? 4.какие пунктуационные знаки ставятся в конче предложений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение — это наименьшая единица общения. Оно характеризуется интонацией завершённости, которая на письме передаётся точкой, вопросительным или восклицательным знаком. Слова в предложении связаны грамматически, т. е. с помощью окончаний и предлогов, а также по смыслу. Предложение имеет грамматическую основу, которая состоит из главных членов — подлежащего и сказуемого или одного из них.
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