Ответьте на вопросы плиз 1.Какие бывают предложения по цели высказывания? 2.В чём особенность восклицательных предложений? 3.Какие бывают предложения по налитую второстепенных слётов? 4.какие пунктуационные знаки ставятся в...

Гость: Гость:

Предложение — это наименьшая единица общения. Оно характеризуется интонацией завершённости, которая на письме передаётся точкой, вопросительным или восклицательным знаком. Слова в предложении связаны грамматически, т. е. с помощью окончаний и предлогов, а также по смыслу. Предложение имеет грамматическую основу, которая состоит из главных членов — подлежащего и сказуемого или одного из них.