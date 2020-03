Помогите пожалуйста с английским языком за 5 класс. ответить на вопросы. Do you help people around you?What do you do?Who do you help? We often........ We don't......... We................ We................. ............. ...

Английский язык

Помогите пожалуйста с английским языком за 5 класс. ответить на вопросы. Do you help people around you?What do you do?Who do you help? We often........ We don't......... We................ We................. ............. But we often....... Sometimes....... And we................ I think it is............ ..... ..... ( спасибо!!!)

Автор: Гость