Почему электроэнергетику надо развивать опережающими темпами
География
Почему электроэнергетику надо развивать опережающими темпами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бо без электрики не зможуть пратювати й iншi галузi промисловостi також постраждаэ звичайний побут .В наш час все тримаэться на електрицi
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