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Биология
Ответьте на вопросы все с пояснениями срооочно 20 баллов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Под названием основных объединяют ткани, составляющие основную массу различных органов растения. 2)У старых деревьев есть образовательные ткани. Они расположены в узлах с спящими почками. 3)не знаю,прости 4)эта ткань называется проводящей 5)Стебель -он придаёт упругость растению,(опорная функция) поддерживает почки, цветки, плоды. И в то же время он выполняет различные функции как проводящую -по которой поступаёт питательные вещества, запасающая функция - позволяет запасать вещества.
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