Ответьте пожалуйста с 7 -10 номера

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Ответьте пожалуйста с 7 -10 номера
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. 1. Блюдо: борщ. Культурные растения: капуста, картофель, томаты, Домашние животные: курица, гусь. 2. Блюдо: куриная отбивная (антрекот). Культурные растения: пшеница (мука). Домашние животные: курица (свинья, корова). 8. 1. Изделие: хлопчатобумажная рубашка. Материал: хлопок. Отрасль: ткачество. 2. Изделие: кожаная куртка. Материал: ткань, кожа. Отрасль: кожевенно-обувная промышленность. 9. Для чего нужны: Мышьяк - отрава для грызунов. Чем можно заменить: завести кошку. Для чего нужны: Моющие средства - для мытья посуды, стирки одежды. Чем можно заменить: хозяйственным мылом.
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