Помогите пожалуйста! Решите эти 4 задачи кому не трудно! И желательно все оформить правильно (дано и решение)! Прошу! Заранее всем огромное спасибо!:)))

Химия

Помогите пожалуйста! Решите эти 4 задачи кому не трудно! И желательно все оформить правильно (дано и решение)! Прошу! Заранее всем огромное спасибо!:)))

Автор: Гость