Отзыв о книге лидии чарской записки маленькой гимназистки

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Отзыв: Книга "Записки маленькой гимназистки" - Лидия Чарская - Книга произвела на меня впечатление.Именно после книги "Записки маленькой гимназистки" меня начали интересовать повести.Достоинства: Книга "Записки маленькой гимназистки" дает возможность познать многое,как и любая книга.Советую прочитать всем.Недостатки: Думаю минусов у этой книги нет,хотя возможно кому-то и не нравятся повести.В книге "Записки маленькой гимназистки"- Лидии Чарской описана история судьбы одной маленькой девочки, которая испытала многое в своей жизни. Сначала смерть матери, после родственники, не любившие ее, а потом и одноклассники. Но потом ее жизнь стала налаживаться. Эта повесть учит людей любить, прощать обиды, искренности и конечно же справедливости. Как и все книги, книга Лидии Чарской поможет узнать нам о мире больше. Ведь все знания мы получаем именно из книг. Советую ее прочитать всем школьникам, да и взрослым. Думаю она понравиться многим людям, любящим читать.