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СРАВНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ 72:144 И 36:108
Математика
СРАВНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ 72:144 И 36:108
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Гость:
72/144>36/108 0,5>(1/3)
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