Решите неравенства /2х+1/lt;3, 6 класс

Математика
Решите неравенства /2х+1/lt;3, 6 класс
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Гость:
|2x+1|<3 -3<2x+1<3 -4<2x<2 -2<x<1 х принадлежит промежутку (-2;1)
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