Помогите 758.срочно а то мне просто капец реальный
Математика
Помогите 758.срочно а то мне просто капец реальный
Ответ(ы):
Гость:
1) 80-35,6-х=11,5 -х=-32,9 х=32,9 2) 62,4+у-13,4=91 у=42 3) 9,15+х-8,5=21,77 х=21,12 4) 0,175-0,03+х=0,15 х=0,01 5) 50-х+7,16=8,132 -х=-49,2 х = 49,2 6) 100,3 - 9,2+х=97,64 х= 6,54
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