Помогите 758.срочно а то мне просто капец реальный

Математика
Помогите 758.срочно а то мне просто капец реальный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 80-35,6-х=11,5  -х=-32,9  х=32,9 2) 62,4+у-13,4=91   у=42 3) 9,15+х-8,5=21,77   х=21,12 4) 0,175-0,03+х=0,15     х=0,01 5) 50-х+7,16=8,132       -х=-49,2    х = 49,2 6) 100,3 - 9,2+х=97,64    х= 6,54
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