Сочинение на тему на земле чего только не бывает

Гость: Гость:

В миру, что в пиру: всего много Мир, что огород: в нем все растет Премудры дела твои, господи И на старуху бывает проруха 2. Бывает добро, да не всякому равно От греха не уйдешь Не все коту масленица Была хорошая, да по будням изношена Было густо, стало пусто Все любят добро, да не всех любит оно 3. Бык да теля - одна родня В семидесяти двух - один песий Дух Все бобры, все равны Все детки одной матки Все калачи из одной печи Все одним миром мазаны Источник: Даль. Русские пословицы и поговорки