Отзыв о произведении ревизор
Литература
Отзыв о произведении ревизор
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Н. Г. Гоголь один из величайших русских писателей девятнадцатого века. В тридцатые годы он серьёзно задумывается над напмсанием новой комедии. Как говорит сам Гоголь "В"Ревизоре" я решился собрать в одну кучу всё дурное в России какое я тогда знал, все несправедливости. какие делаются в тех месиах и тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем" В основе сюжета комедии лежит переполох среди чиновников маленького уездного города, которые ждали ревизора, а также стремление скрыть от проверяющего свои "грешки". В этой комедии отсутствует один какой-либо центральный герой, таким героем стали все чиновники. Поэтому произведение "Ревизор"- это картина чиновничье-бюрократического правления крепостнической России. Гоголь в этой комедии высмеивает лицемерие, ложь, чванство, ничтожность интересов, суеверия, сплетни и т. д.В основе комедии лежит СТРАХ.
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