Отзыв С.Я.Маршака "кошкин дом,,

Гость: Гость:

В сказке с.я маршака говориться о том что богатая кошка всеми командовала и за это ее не полюбили жители города.когда к ней приходили и оброщались за помощью разные животные она им отказывала,но в конце сказки ей самой понадобилась помощь так как у нее сгорел дом.все ей отказали кроме двух котят которые постоянно просили еды молочка и тому подомное.прожили они зиму вместе и построили дом в котором жили вместе. мне понравился этот рассказ так как нас учат тому что надо помогать всем и не важно бабушка это или мальчишка.