Отзыв С.Я.Маршака "кошкин дом,,

Литература
Отзыв С.Я.Маршака "кошкин дом,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке с.я маршака говориться о том что богатая кошка всеми командовала и за это ее не полюбили жители города.когда к ней приходили и оброщались за помощью разные животные она им отказывала,но в конце сказки ей самой понадобилась помощь так как у нее сгорел дом.все ей отказали кроме двух котят которые постоянно просили еды молочка и тому подомное.прожили они зиму вместе и построили дом  в котором жили вместе. мне понравился этот рассказ так как нас учат тому что надо помогать всем и не важно бабушка это или мальчишка.
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