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Найдите корень уровнения -1-3x=2x+1
Алгебра
Найдите корень уровнения -1-3x=2x+1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3x-2x = 1+1 -5x = 2 -x = 2/5 x = -2/5
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