Прмогите упр.32 зарание спасибо!

Гость: Гость:

Все глаголы даны в начальной (неопределенной) форме. Глагольные суффиксы в этих словах после корня и перед -ть, такие как: -а-, -о-, -и-, -е-. КричАт, говорЯт, стучАт, стоЯт, летЯт, смОтрят, кипЯт, молчАт, кОлят, понимАют, дЕржат, сидЯт, звенЯт.