Прмогите упр.32 зарание спасибо!

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Прмогите упр.32 зарание спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все глаголы даны в начальной (неопределенной) форме. Глагольные суффиксы в этих словах после корня и перед -ть, такие как: -а-, -о-, -и-, -е-. КричАт, говорЯт, стучАт, стоЯт, летЯт, смОтрят, кипЯт, молчАт, кОлят, понимАют, дЕржат, сидЯт, звенЯт.
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