Сочинение эссе на тему бережное потребление

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Сочинение "Бережное отношение к природе" Природа Земли обеспечивает людей всем необходимым для жизни и развития. Однако в последние десятилетия в структуре природы стали происходить изменения, представляющие опасность и для планеты, и для населения. Природная система жизнеобеспечения начала разрушаться из-за неумеренного потребления природных ресурсов. Сжигая уголь, нефть, газ в огромных количествах, человек уменьшает содержание в атмосфере кислорода, соответственно, увеличивается содержание в ней углекислого газа. Самое опасное в этих преобразующих природу процессах-изменение климата. Потепление климата на Земле началось главным образом потому, что в атмосферу планеты стало поступать дополнительное количество углекислого газа, источник которого-дым промышленных предприятий и выхлопы автомобильных двигателей. Внутренние слои атмосферы перегреваются, и возникает "парниковый эффект". Кроме того становится тоньше озоновый слой в атмосфере, где теперь постоянно летают самолеты. Разрушают защитный слой, предохраняющий жизнь на Земле от губительного ультрафиолетового излучения, также ядерные испытания и промышленные газы, содержащие фтор и хлор.