Выписать 1 существительно, 1 прилагательное, 1 глагол и разобрать их по составу .
Литература
Выписать 1 существительно, 1 прилагательное, 1 глагол и разобрать их по составу .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Снег. (Существительное) 2. Белый. ( Прилагательное) 3. Падать. ( Глагол) 1. Снег . Снег - нулевое окончание. Основа - Снег. Корень - Снег. 2. Белый. Белый - окончание ЫЙ. Основа - Бел. Корень - Бел. 3. Падать. Падать - окончание АТЬ. Основа - Пад. Корень - Пад.
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