По каким источникам мы узнаем историю до крещения Руси?

Гость: Гость:

Особенность истории в том, что она находится в политической плоскости. Чтобы изменить будущее, нужно прежде всего изменить прошлое. В логике есть одна задача. Нужно найти дорогу к озеру. На развилке двух дорог, одна из которых ведет к озеру, а вторая - нет, сидят два человека. Один всегда говорит только правду, а второй всегда только врет. Разрешается каждому из них задать по два вопроса, чтобы, получив ответы, решить, по какой дороге можно попасть к озеру. Если из числа этих вопросов исключить вопрос относительно дороги, приведшей к развилке, решить задачу невозможно. Прошлое - это дорога, которая привела нас к развилке. Изменить историю, значить получить возможность властвовать над народом. Ни один правитель такую возможность не упустит. Поэтому «захватчики» всегда уничтожают все исторические источники, связанные с прошлым узурпированных народов. Поэтому искать исторические источники «до перекрестка» бесполезно. Все они уничтожены. Остальные просто переписаны в угоду тех или иных узурпаторов, коих и в нашей истории было предостаточно. До крещения- устное народное творчество (сказки, басни, . былины, повести древнерусские ( летописи, житие, сказание, "слово",например, "Слово Даниила Заточника"). После крещения- "Повесть временных лет",свод летописей Нестора".":,Завет Ярослава Мудрого своим сыновьям" ,"Слово о полку Игореве",свод законов Русская Правда".