Упростите выражение и Вычислите его значение плюс 1,3 плюс минус 4 минус 7 минус 0,5 + M если M равняется минус 30 5

Математика

Упростите выражение и Вычислите его значение плюс 1,3 плюс минус 4 минус 7 минус 0,5 + M если M равняется минус 30 5

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