Упростите выражение и Вычислите его значение плюс 1,3 плюс минус 4 минус 7 минус 0,5 + M если M равняется минус 30 5
Математика
Упростите выражение и Вычислите его значение плюс 1,3 плюс минус 4 минус 7 минус 0,5 + M если M равняется минус 30 5
Ответ(ы) на вопрос:
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1 случай. 1,3 - 7 - 0,5 + М=-5,8+М= -5,8-3=-8,8 2 случай. 1,3 - 7 - 0,5 + М=-5,8+М=-5,8 3 случай. 1,3 - 7 - 0,5 + М=-5,8+М= -5,8+5=-0,8
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