Как решить задачу? автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8км/ч,а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге.с какой скоростью она шла по грунтовой дороге,если весь путь равен 326,9км?

Математика

Как решить задачу? автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8км/ч,а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге.с какой скоростью она шла по грунтовой дороге,если весь путь равен 326,9км?

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