Как решить задачу? автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8км/ч,а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге.с какой скоростью она шла по грунтовой дороге,если весь путь равен 326,9км?

Математика
Как решить задачу? автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65,8км/ч,а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге.с какой скоростью она шла по грунтовой дороге,если весь путь равен 326,9км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65,8×3=197,4км прошла по шоссе 326,9-197,4=129,5 км по грунтовой дороге 129,5:5= 25,9 км/ч - скорость машины по грунтовой дороге
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