Ожидал ли мальчик увидеть коня .?(из рассказала конь с розовой гривой)
Литература
Ожидал ли мальчик увидеть коня .?(из рассказала конь с розовой гривой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик не ожидал увидеть коня, потому что Саня отдал своей бабушке пустую корзину с ягодами. Но когда ему привезли коня, он был очень счастлив.
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