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Помогите!! (27*3^-4)^2
Алгебра
Помогите!! (27*3^-4)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27*3=81;81-4=77;77*2=154.
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