Для чого потрібні географічні знання? Для чего нужны географические знания?

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Географические знания нужны для изучения глобальных проблем, влияний катаклизмов на Изменения в Природе и На всю ситуацию Международных отношений в целом. На самом деле география достаточно широкая наука и Имеет НеСКОЛЬКО КОМПЛЕКСОВ отдельных наук изучение Земли как планеты солнечной системы.