Прочитайте текст и выберете правильный вариант ответа. номер ответа писать по порядку
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Прочитайте текст и выберете правильный вариант ответа. номер ответа писать по порядку
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1. a 2. c 3. a 4. c 5. d 6.a
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