Озвучивая фильм, актеры читали вслух предложения: - Давай поешь бульончику, и все пройдет. - Когда поешь, становится немного теплей. - Поешь, полежишь и немного отойдешь. - Приедешь, поешь и еще позанимаешься. - Ветер, у к...

Русский язык
Озвучивая фильм, актеры читали вслух предложения: - Давай поешь бульончику, и все пройдет. - Когда поешь, становится немного теплей. - Поешь, полежишь и немного отойдешь. - Приедешь, поешь и еще позанимаешься. - Ветер, у костра не посидишь, не поешь. Какое предложение можно прочитать вслух двумя способами так, что от этого будет меняться смысл?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда поешь,становится намного теплей.
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