P прямоугольника 52 см его длина 17 см чему равна ширина прямоугольника реши задачу ??вумя способами
Математика
P прямоугольника 52 см его длина 17 см чему равна ширина прямоугольника реши задачу ??вумя способами
Ответ(ы):
Гость:
1способ 17+17=34 52-34=18 18:2=9 Ответ:9см
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