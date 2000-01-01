В Хоббитании за год выращено 500000. мешков зерна. величина денежной массы 1000 сульфиров, скорость оборота денег -1,5. определить: -средний уровень цен на зерно в хоббитании? - что произойдёт с ценой если величина денежной ...

Экономика

В Хоббитании за год выращено 500000. мешков зерна. величина денежной массы 1000 сульфиров, скорость оборота денег -1,5. определить: -средний уровень цен на зерно в хоббитании? - что произойдёт с ценой если величина денежной массы увеличится в 2 раза? - как изменятся цены в следующем году по сравнению с первоначальным , если урожайность зерна увеличится в 2 раза? ( нужно ответить полным ответом с объяснением и полным решением)

Автор: Гость