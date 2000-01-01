В Хоббитании за год выращено 500000. мешков зерна. величина денежной массы 1000 сульфиров, скорость оборота денег -1,5. определить: -средний уровень цен на зерно в хоббитании? - что произойдёт с ценой если величина денежной ...
Экономика
В Хоббитании за год выращено 500000. мешков зерна. величина денежной массы 1000 сульфиров, скорость оборота денег -1,5. определить: -средний уровень цен на зерно в хоббитании? - что произойдёт с ценой если величина денежной массы увеличится в 2 раза? - как изменятся цены в следующем году по сравнению с первоначальным , если урожайность зерна увеличится в 2 раза? ( нужно ответить полным ответом с объяснением и полным решением)
Ответ(ы):
Гость:
Q - количество товаров, представленных на рынке. Р = (1000*1,5)/500 000 = 0,003 – средняя цена Рн =(1000*1,5*2)/500 000 = 0,006 - изменение средней цены при увеличении денежной массы в 2 раза М = (0,003*500 000*2)/1,5 = 2000 - потребуется денег в стране без изменения цены , если объём производства вырастет в 2 раза.
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