P(x)=p1(x)-p2(x), если p1(x)=4x-x³;p2(x)=x²-x³+2
Алгебра
P(x)=p1(x)-p2(x), если p1(x)=4x-x³;p2(x)=x²-x³+2
Ответ(ы):
Гость:
P(x)=4x-x²-x²+x³-2=x³-2x²+4x-2
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