Падежи имён существительных и вопросы к ним

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Падежи имён существительных и вопросы к ним
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный падеж кто? что? Родительный падеж кого? чего? Дательный падеж кому? чему? Винительный падеж кого? что? Творительный падеж кем? чем? Предложный падеж о ком? о чём?
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