Падежи имён существительных и вопросы к ним
Русский язык
Падежи имён существительных и вопросы к ним
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный падеж кто? что? Родительный падеж кого? чего? Дательный падеж кому? чему? Винительный падеж кого? что? Творительный падеж кем? чем? Предложный падеж о ком? о чём?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Доклад на тему , если есть,то можно и ссылку "Взаимосвязь мембранных органоидов к??етки в процессе биосинтеза белка"
История
Какой из перечисленных народов относится к семитам Германия Арабы Китай грек?? Срочно у меня контроля
Математика