Чем отличается биосинтез белка от фотосинтеза?

Гость: Гость:

Биосинтез осуществляется благодаря внутренней энергии (АТФ) , а в фотосинтезе процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды, идущий в хлоро-пластах с использованием солнечной энергии. При фотосинтезе органические вещества создаются из неорганических (к примеру: из воды, улекислого газа), а при биосинтезе из аминокислот уже находящихся в клетке.