Чем отличается биосинтез белка от фотосинтеза?
Биология
Чем отличается биосинтез белка от фотосинтеза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биосинтез осуществляется благодаря внутренней энергии (АТФ) , а в фотосинтезе процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды, идущий в хлоро-пластах с использованием солнечной энергии. При фотосинтезе органические вещества создаются из неорганических (к примеру: из воды, улекислого газа), а при биосинтезе из аминокислот уже находящихся в клетке.
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