Длина диагонали прямоугольника равна 28 см , а один из углов , образованных при пересечении диагоналей равен 120 градусов.Найдите меньшую сторону прямоугольника.

Геометрия
Длина диагонали прямоугольника равна 28 см , а один из углов , образованных при пересечении диагоналей равен 120 градусов.Найдите меньшую сторону прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120° - это больший из углов при пересечении диагоналей, лежащий напротив большей стороны прямоугольника. Напротив меньшей стороны лежит угол, равный 180-120=60°. При пересечении, диагонали прямоугольника делятся пополам, а так как сами диагонали равны, то половины их тоже раны. Треугольник, образованный меньшей стороной прямоугольника и половинками примыкающих к ней диагоналей - правильный, поскольку в нём между равными сторонами лежит угол 60°, то и остальные углы тоже 60°. Соответственно, меньшая сторона нашего прямоугольника равна половине его диагонали, то есть 14 см - это ответ.
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