Сплав міді і цинку містить 7 2/5 кг міді, а цинку на 2 7/20 кг менше.Скільки важить цей с??лав? Розв'яжіть будь ласка я на КР щас.

Математика

Сплав міді і цинку містить 7 2/5 кг міді, а цинку на 2 7/20 кг менше.Скільки важить цей с??лав? Розв'яжіть будь ласка я на КР щас.

Автор: Гость