Сплав міді і цинку містить 7 2/5 кг міді, а цинку на 2 7/20 кг менше.Скільки важить цей с??лав? Розв'яжіть будь ласка я на КР щас.
Математика
Сплав міді і цинку містить 7 2/5 кг міді, а цинку на 2 7/20 кг менше.Скільки важить цей с??лав? Розв'яжіть будь ласка я на КР щас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7 2/5 - 2 7/20=7 8/20 - 2 7/20=5 1/20(кг)-цинк 2) 7 8/20+5 1/20=12 9/20(кг)-вес сплава
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